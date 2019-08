Unterföhring (ots) - 28. August 2019. Ein aktuelles Thema, die angesagtesten Schauspieler Deutschlands und eine anständige Prise Humor: Das sind die Zutaten für Simon Verhoevens preisgekrönte Komödie "Willkommen bei den Hartmanns". Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz und Palina Rojinski spielen darin die gut situierte Münchner Familie Hartmann, die einen Flüchtling (Eric Kabongo) bei sich aufnimmt. Und Elyas M'Barek beweist, dass er auch im Arztkittel eine überzeugende Figur macht. "Willkommen bei den Hartmanns" nimmt sich der Flüchtlings-Thematik auf leichte aber doch ernsthafte Weise an. Die mehrfach ausgezeichnete SevenPictures-Kino-Koproduktion war auf zahlreichen internationalen Festivals von Australien über Singapur und Russland, bis USA und Kanada zu sehen. SAT.1 zeigt "Willkommen bei den Hartmanns" am Sonntag, 1. September 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Willkommen bei den Hartmanns" Am Sonntag, 1. September 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland 2016 Genre: Komödie Regie: Simon Verhoeven



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/135901