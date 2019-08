Essen/Berlin (ots) - Die "Hochschulperle Future Skills" des Stifterverbandes geht im August an die Kunsthochschule für Medien Köln: Dort hat sich die bundesweite Initiative "Musterwandler in Hochschulverwaltungen" gegründet, die agile Methoden und organisationale Ansätze an Hochschulen im deutschsprachigen Raum bekannt machen will.



Denn das Interesse an agilen Herangehensweisen in öffentlichen Verwaltungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Vor allem in Hochschulen sind gesellschaftliche Megatrends wie Digitalisierung, New Work oder der Übergang zum lebenslangen Lernen besonders spürbar. Immer komplexer werdende Fragestellungen und neue Rechtsgrundlagen stellen die Hochschulverwaltungen und ihre Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Sie nehmen deshalb oft eine Vorreiterrolle bei der Verbreitung agiler Methoden ein.



Die Musterwandler wollen Verwaltungsmitarbeiter dazu ermutigen, im Rahmen dieser Change-Prozesse das eigene Tun zu reflektieren und einander auf neue Wege aufmerksam zu machen: Stabilisierendes wertschätzen und Anderes durch neue Denkansätze so umwandeln, dass Spielraum für zukunftsfähige Lösungen entsteht - das ist die Mission der Musterwandler. Als Plattform für den Austausch von Erfahrungen, Ideen und Tipps dient ein Blog.



Auf Konferenzen und Vernetzungstreffen diskutieren Verwaltungsmitarbeiter aus Universitäten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen und andere Praktiker aus der ganzen Bundesrepublik verschiedene Arbeits- und Führungsmethoden, zum Beispiel neue Formen der Selbstorganisation oder agiles Projektmanagement.



"Die Musterwandler zeigen, wie Change-Prozesse an Hochschulen niedrigschwellig begleitet werden können", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" im August nach Köln zu vergeben. "Ein geglücktes Beispiel für sympathische Kollaboration unter den Bedingungen von 'New Work'".



Weitere Informationen unter: www.musterwandler-hochschulen.org/



Was ist eine Hochschulperle?



Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter dem Schwerpunkt Future Skills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabe wichtiger werden. www.hochschulperle.de



