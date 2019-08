Der taiwanesische E-Roller-Hersteller Gogoro kooperiert für seine Südkorea-Expansion mit der TIC Corporation, um sein Modell Gogoro 2 Utility und sein Batteriewechselsystem in der Hauptstadt Seoul anzubieten. Bei dem Gogoro 2 Utility handelt es sich um eine B2B-Version des Elektrorollers, der sich an Logistik- und Lieferflotten richtet. In Südkorea werden die E-Roller ausschließlich über TIC erhältlich ...

