Nemetschek-Aktien sind am Mittwoch mit minus 5 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Die Papiere des Spezialisten für Bausoftware wurden von einem schwachen Ausblick des US-Konzerns Autodesk in Mitleidenschaft gezogen. Der US-Entwickler von Planungssoftware senkte sein Gewinnziel für 2019 und liegt damit nun unter den Markterwartungen. Autodesk-Papiere wurden nachbörslich mit minus 10 Prozent abgestraft.

Nemetschek waren bis Anfang Juli mit einem Anstieg von in der Spitze gut 81 Prozent bester MDax-Wert des laufenden Jahres. Seither schmolzen die Gewinne auf fast die Hälfte zusammen./ag/jha/

ISIN US0527691069 DE0006452907

