Die 17. internationale Jagd- und Reitausstellung in Abu Dhabi (ADIHEX 2019) ist heute mit einer unerwartet hohen Besucherzahl für den ersten Tag eröffnet worden. Die Veranstaltung, die bis zum 31. August 2019 dauert, steht unter der Schirmherrschaft von Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Emirs in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Falknerclubs der Emirate.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190828005288/de/

A shot from the workshop of the Illegal Trade in Birds of Prey held in the presence of His Excellency Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Climate Change and Environment, His Excellency Majid Ali Al Mansouri, Secretary General of the Emirates Falconers' Club and Chairman of the Higher Organizing Committee of ADIHEX (Photo: AETOSWire)