Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 dänische Kronen belassen. Der Insulinproduzent trete in eine neue Phase nachhaltigen Wachstums ein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsenserwartungen für dieses Jahr wirkten zu gering. Das Präparat "Ozempic" könnte sich in diesem und im nächsten Jahr besser als erwartet entwickeln./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-08-28/11:33

ISIN: DK0060534915