marktEINBLICKE um 12: DAX legt Verschnaufpause ein, defensive Werte sind gefragt

Am Mittwoch muss der DAX seine Erholung unterbrechen. Allerdings fallen die Kursverluste am Mittag nicht besonders üppig aus, so dass das Barometer den guten Vorgaben aus Übersee folgen und noch in die Gewinnzone drehen könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 11.676 MDAX -0,3% 25.096 TecDAX -0,4% 2.734 SDAX -0,2% 10.609 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.356

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Angesichts der Marktturbulenzen gehört der heutige Tag bisher einmal mehr den defensiven Werten. Besonders interessant sind derzeit auch die Spekulationen, wer bald in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen könnte.

