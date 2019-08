Frankfurt am Main (ots) - Nach dem bisherigen Erfolg seiner beliebten, tragbaren Pizzaöfen plant Ooni das nächste Highlight seiner Produktpalette: Ooni Karu, ein brandneuer mobiler Pizzaofen, der dank Holz- oder Kohlebeheizung Zubereitung auf Flamme zulässt, und viele weitere hochwertige Features bereithält. Unterstützt wird der Markteintritt mit einer internationalen Crowdfunding-Kampagne, für die bereits Ende August der Startschuss fällt. Ziel ist es der Community die Möglichkeit zu geben, als Stifter mit einzusteigen, um die junge Marke für den offiziellen Launch des Ooni Karu Anfang 2020 zu unterstützen, und so als treuer Ooni-Fan von exklusiven Angeboten im Voraus zu profitieren.



Das neue Pizzaofen-Modell Ooni Karu aus Edelstahl vereint vielfältige Funktionen in einer kompakten Größe, um auch bei spontanen Camping-Ausflügen, Grillpartys und Co. als treuer Begleiter zur Stelle zu sein. Großer Vorteil dieses neuen Modells: es ist mit verschiedenen Brennstoffen beheizbar - egal ob Kleinholz, Grillkohle oder Gas. Der Ooni Karu erreicht Temperaturen von bis zu 500°C und ist innerhalb 15 Minuten einsatzbereit, um dann in nur 60-90 Sekunden Pizza backen zu können - ganz nach dem Motto von Ooni: "Jeder verdient erstklassige Pizza!". Genauso können dank montierbarer Luke viele weitere Gerichte darin gegrillt und gegart werden. Der vorläufig festgelegte Verkaufspreis liegt bei 329 Euro.



Am 27. August 2019 launchte Ooni eine dazu initiierte, internationale Crowdfunding-Kampagne über das Portal Kickstarter. Über einen Zeitraum von 30 Tagen kann die Ooni Community ihren Wunschbetrag ab 1 $ spenden, um das 2012 gegründete Unternehmen bei der Markteinführung des neuen Ofens Anfang kommenden Jahres zu unterstützen. Selbsterklärtes Ziel der internationalen Aktion ist es, einen Betrag in Höhe von insgesamt 50.000 $ zu erzielen, welcher in die Serienproduktion des Ooni Karu fließt. Der offizielle Verkaufsstart ist für Anfang 2020 vorgesehen.



Im Zuge der Crowdfunding-Kampagne belohnt das Unternehmen seine Community und Spender mit besonderen Rabatten und Angeboten. Die ersten 250 Spenden von über 229 $ werden mit einem Rabatt von 34 % auf den Verkaufspreis des Ooni Karu (329 Euro) einzeln oder 27 % im Set mit beliebten Accessoires und passendem Zubehör belohnt, die direkt über Kickstarter vorbestellt werden können. Für alle weiteren Spender, die ab 259 $ einsteigen, gibt es einen Rabatt von 26 % auf den Verkaufspreis. Bereits für den Launch des Ooni Pro hatte das Unternehmen eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt.



Weitere Features, auf die sich Hobby-Pizzabäcker bei dem Ooni Karu freuen können, sind unter anderem eine 15 mm dicke Steinbackfläche, die aus robustem Material besteht und durch seine Dicke noch mehr Wärme aufnimmt, sowie einen Rauchabzug, welcher den Luftstrom bei der Benutzung aufrechterhält. Nach einer gemeinsamen Pizza-Party kann der Ofen nach dem Auskühlen einfach wieder auseinander gebaut, die Einzelteile in den Hauptkorpus untergebracht und die Standfüße eingeklappt werden, sodass der Ooni Karu kompakt verpackt und einfach transportierbar beim nächsten Anlass wieder zum Einsatz kommt. Die Crowdfunding-Aktion kann hier aufgerufen werden: http://ots.de/Jm3N5U



Über Ooni



Ooni hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gärten und Hinterhöfe weltweit mit seinen mobilen Pizzaöfen auszustatten. Die Marke wurde 2012 gemeinsam von dem finnisch-stämmigen Kristian Tapaninaho und seiner Frau Darina Garland gegründet. Ooni löste eine wahrhafte Revolution in der Outdoor-Cooking Szene aus und schuf mit dem weltweit ersten tragbaren holzbefeuerten Pizzaofen ein brandneues Marktsegment. Ooni ermöglicht die Zubereitung köstlicher Pizzen mit Spitzenqualität in nur 60 Sekunden - denn die Ooni Pizzaöfen erreichen innerhalb 20 Minuten Temperaturen, die doppelt so hoch liegen wie beim herkömmlichen Backofen, während die Öfen nur einen Bruchteil von traditionell stationären Holzöfen kosten.



Ooni baut diese neue Marktlücke stetig aus: Zum einen mit weiteren neuen Pizzaofen-Modellen - aktuell mit dem Ooni 3 für 30,5 cm große Pizzen, und dem Ooni Pro, für 40,5 cm Pizzen -, zum anderen mit einem breitgefächerten Angebot an Must-Have Accessoires für Pizzabäcker, genauso wie einer ergänzenden Produktreihe aus gusseisernem Kochgeschirr.



Seit der Gründung hat sich Ooni zu einem mehrfach ausgezeichneten familiengeführten Unternehmen entwickelt. Während Ooni seinen Sitz in Schottland hat, liegt der größte Kundenanteil aktuell in den USA - genauso werden jedoch Käufe aus aller Welt getätigt, dank des Onlineshops auf ooni.com, sowie durch zuverlässige Zusammenarbeit im Einzelhandel, wie zum Beispiel Pro-Idee, MediaMarkt, Saturn und Expert. Ooni erfreut sich einer wachsenden und leidenschaftlichen Online-Community mit Pizza-Fans weltweit und blickt mit Stolz auf durchgehend positive Kundenbewertungen auf verschiedensten Plattformen.



Ooni ist eine Organisation, die durch ihre Werte geführt wird: Leidenschaft, Innovation, Freundlichkeit, Präzision und Ambition - und der allgemeinen Überzeugung, dass jeder erstklassige Pizza verdient. Ooni hat einen Impact Fond ins Leben gerufen, der 1% des jährlichen Umsatzes an Sozial- und Umweltprojekte spendet. Der Firmenname wurde im Juli 2018 in seiner Schreibweise von Uuni zu Ooni geändert. Die gesamte Ooni Produktwelt ist auf ooni.com zu entdecken.



