Innsbruck (ots) - GOOD NEWS: "Entrepreneurship & Tourismus" als einziges Masterstudium in Österreich im "Top 50 Global Ranking" von "EDUNIVERSAL"



Erneut überaus erfreuliche Nachrichten hat die Unternehmerische Hochschule zu vermelden: Das Masterstudium "Entrepreneurship & Tourismus" wird bereits zum dritten Mal in Folge als einziger Master Österreichs im international renommierten Worldwide Ranking von "EDUNIVERSAL" geführt.



"EDUNIVERSAL" bemisst die Qualität der Programme anhand der drei Hauptkriterien



- Bekanntheit und Anerkennung durch potenzielle Arbeitgeber,

- Positionen und Einstiegsgehälter der Absolventen/innen direkt nach

Studienabschluss sowie

- Zufriedenheit der Studierenden mit der Qualität ihres Studiums. Die positiven Ergebnisse von "EDUNIVERSAL" bestätigen die konsequente Aufbauarbeit des MCI-und die beispielgebende Qualität des Tourismusstudiums am MCI, das seit nunmehr 19 Jahren mit mittlerweile mehr als 1.400 (!) Absolventinnen und Absolventen zu den bedeutendsten Tourismusausbildungen weltweit zählt.



Hubert Siller, Leiter des MCI Tourismus-Departments, sieht im ausgezeichneten Rankingergebnis eine Anerkennung der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung: "Es geht mit unserem Master 'Entrepreneurship & Tourismus' stetig nach oben. Dies zeigt sich nicht nur in steigenden internationalen Bewerbungszahlen, sondern vor allem auch in der Anerkennung durch Arbeitgeber und den Arbeitsmarkt. Wir freuen uns für unsere Studierenden, dass wir sie auf ihrem Weg begleiten und beim Start in ihr erfolgreiches Berufsleben unterstützen dürfen."



MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Qualität, Internationalität, Marke und Netzwerk sind die Erfolgsbausteine einer Hochschule. Ich freue sehr, dass es unser Masterstudium "Entrepreneurship & Tourismus" in Eduniversal "Global Top 50 Ranking" geschafft hat und gratuliere dem Team um Hubert Siller herzlich zu diesem großartigen Ergebnis, das uns Bestätigung und Ansporn für unsere weitere Arbeit sein soll."



Das Best Masters Ranking von "EDUNIVERSAL" bietet eine weltweite detaillierte Bewertung von Master- und MBA-Programmen und soll potenzielle Studierende bei der Auswahl der geeigneten Studienprogramme unterstützen. Im Ranking 2019 wurden mehr als 20.000 Master- und MBA-Programme in 50 Fachbereichen analysiert und insgesamt 5.360 Programme von 886 Hochschulen und Universitäten in 136 Ländern weltweit gerankt.



