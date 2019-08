Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Verkauf des Alaska-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Der Schritt sei wichtig und werde dazu beitragen, die Verschuldung auf das angestrebte Niveau zu senken, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Desinvestitionen des Ölkonzerns erlaubten ein schnelleres Dividendenwachstum oder Aktienrückkäufe./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-08-28/12:44

ISIN: GB0007980591