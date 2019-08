An der Wall Street warten Anleger auf neue Impulse. Im US-chinesischen Handelsstreit scheint sich außer Worten nichts zu tun. Solange es keine klaren Anzeichen für Fortschritte bei den Handelsverhandlungen gebe, werde die herrschende Risikoaversion die Wall Street im Zaum halten, heißt es im Handel. Nach den Vortagesverlusten deutet sich am Aktienterminmarkt eine gut behauptete Handelseröffnung für den Kassamarkt an. Am Vortag hatten sich anfängliche Aufschläge nicht halten können. Händler rechnen auch für Mittwoch mit einem fortgesetzt volatilen Geschäft an den US-Börsen.

August 28, 2019 06:18 ET (10:18 GMT)

