Die goldgebundene Anleihe der Veragold Mining Company GmbH (ISIN: DE000A2TR091 | WKN: A2TR09) kann nun neben der Erstnotiz im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse auch an der Berliner Wertpapierbörse sowie an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Ein PRIIP nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WphG) wurde hinterlegt und kann auf allen Handelsplattformen abgerufen werden. "Veragold wird die Anleihe im kommenden Quartal an mehreren anderen Börsen notieren", sagte Frank Magliato, Managing Director. "Wir freuen uns über die Marktresonanz, die wir bisher erlebt haben", fuhr er fort. Über Veragold Mining Company Panama: Veragold Mining Company Panama ist ein privates, aufstrebendes Minenunternehmen, das sich darauf vorbereitet, ein Gold- und Silberproduzent in der Republik Panama zu werden. Das wichtigste Asset der Veragold Mining Company ist das State-of-the-art Mina Santa Rosa Projekt in Cañazas, Republik Panama mit bereits festgestellten 1,2 Mio. Unzen Gold und über 5 Mio. Unzen Silber. Veragold hat ein Vertragsrecht nach dem Gesetzesdekret 92 der Republik Panama vom 7. November 2013, das einen Umkreis von 50 km um Mina Santa Rosa umfasst und uns andere Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet. 28.08.2019