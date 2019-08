Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Renditeverfall an den internationalen Rentenmärkten nahm gestern nach einer kurzen Verschnaufpause wieder Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.Obschon neue Hiobsbotschaften auf politischer Ebene ausgeblieben seien, sei die Rendite 10-jähriger US-Treasuries um 5 Basispunkte auf 1,49% gefallen. Hierzu habe es offensichtlich ausgereicht, dass die kurzzeitige Hoffnung auf eine Annährung im US-chinesischen Handelsstreit ebenso kurzfristig schon wieder einen Dämpfer erhalten habe. In diesem Kontext habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um 3 Basispunkte auf -0,70% nachgegeben, während die Entwicklung in den kürzeren und mittleren Laufzeitenbereichen uneinheitlich gewesen sei. Gewinner des Tages seien am Dienstag aber italienische Staatsanleihen gewesen. Die Hoffnung auf eine Lösung der Regierungskrise habe die Rendite 10-jähriger Anleihen um fast 20 Basispunkte in die Tiefe rauschen lassen. ...

