Katjes International erwirbt Anteile an Candy Kittens Limited DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Katjes International erwirbt Anteile an Candy Kittens Limited 28.08.2019 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Katjes International erwirbt Anteile an Candy Kittens Limited Emmerich, 28. August 2019 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat insgesamt 25 % des Stammkapitals an der britischen Candy Kittens Limited erworben. Darüber hinaus hat die Katjes International Optionsrechte auf den Erwerb weiterer 20 % des Stammkapitals. Das in 2012 von Jamie Laing, dem Star aus der preisgekrönten britischen TV-Serie "Made in Chelsea", und Ed Williams in London gegründete Unternehmen hat sich mit seinen innovativen Gourmet Sweets in authentischen Geschmacksrichtungen und originellen Verpackungen schnell zu einer bekannten Candy-Marke in Großbritannien entwickelt. Alle Produkte sind 100 % vegetarisch, glutenfrei und werden ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe hergestellt. "Großbritannien ist der zweitgrößte Zuckerwarenmarkt in Westeuropa und durch die Beteiligung der Katjes International an dieser schnell wachsenden Marke sehen wir großes Potenzial für die Weiterentwicklung von Candy Kittens und unserer Gruppe," so Bastian Fassin, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. KONTAKT Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des europäischen Süßwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören die vier Tochtergesellschaften Sperlari in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann Pharma Candy sowie Harlekijntjes in den Niederlanden und die Beteiligung von 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de 28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG Dechant-Sprünken-Str. 53-57 46446 Emmerich am Rhein Deutschland Telefon: +49 (0)2822 601 700 Fax: +49 (0)2822 601 125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Internet: www.katjes-international.de ISIN: DE000A161F97, DE000A1KRBM2 WKN: A161F9, A1KRBM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 864407 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864407 28.08.2019 ISIN DE000A161F97 DE000A1KRBM2 AXC0202 2019-08-28/13:15