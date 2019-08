Mannheim (ots) - Die Sommer- und Urlaubszeit ist vorbei, und damit beginnt die dunklere Jahreszeit wieder. Diese bringt jedoch zahlreiche Gefahren mit sich, denn gerade in dieser Zeit herrscht für Einbrecher vielerorts "Hochsaison". Es sind nicht nur große Firmen, die von diesem Risiko betroffen sind, sondern auch zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen sowie der Einzelhandel. Die Statistik macht die Gefahrenlage klar: Rund alle drei Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt, die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehr als 300 Millionen Euro jährlich. Der finanzielle Schaden, den ein einzelnes Unternehmen durch Einbruch und den Verlust von Gütern, Materialien oder auch sensiblen Daten davontragen kann, ist oft hoch und kann gravierende wirtschaftliche Folgen haben. Deshalb ist es umso wichtiger, früh entsprechende präventive Maßnahmen zu ergreifen. Die Polizei empfiehlt zum Zweck der Abschreckung die Installation einer professionellen, manipulationssicheren Einbruchmeldeanlage - nach Möglichkeit mit Fernüberwachungsfunktion.



Da jedes Unternehmen und jede Branche spezifische Sicherheitsvorkehrungen benötigt, gilt es, die entsprechenden Maßnahmen hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse im Betrieb anzupassen. Das Unternehmen ALMAS INDUSTRIES AG aus Mannheim hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden die technisch optimal passende Sicherheitslösung zur Prävention von Einbrüchen zur Verfügung zu stellen und zu installieren. Als einer der führenden Hersteller für Sicherheitstechnik in Europa bietet ALMAS INDUSTRIES AG Einbruchmeldeanlagen (EMA) für praktisch jedes Risikoszenario und verschiedenste Branchen.



Direkte Täteransprache: Einbrecher vertreiben dank effizienter Live-Einbruchmeldeanlage



Oftmals sind herkömmliche Alarmanlagen schlichtweg nicht mehr ausreichend, um einen effektiven Schutz des Firmeneigentums zu ermöglichen. Das liegt unter anderem daran, dass diese nicht auf dem neusten Stand der Entwicklung sind, technische Schwachstellen haben, keine regelmäßige Wartung vorgenommen wird und die Täter dadurch mehr Zeit haben, in den Unternehmensräumlichkeiten Schaden anzurichten. Im Falle eines Einbruchs gilt es schnell zu handeln, deshalb empfiehlt die ALMAS INDUSTRIES AG aus Mannheim eine Live-Einbruchmeldeanlage, die im Einbruchsfall sofort den Alarm an die rund um die Uhr besetzte Notruf- und Serviceleitstelle sendet. Die dort tätigen Mitarbeiter sind geschult in der direkten Kommunikation mit Tätern, die über Lautsprecher unvermittelt und persönlich angesprochen werden können. Das kommt für diese überraschend und verunsichert die Täter häufig so sehr, dass sie die Flucht ergreifen.



Die Einbruchmeldeanlage funktioniert in vier Phasen:



1. Bei einem Einbruchsversuch lösen die im Objekt verbauten Sensoren Alarm aus.



2. Die Service-Leitstelle, die das Signal automatisiert empfängt, verifiziert den Alarm.



3. Die unbefugte Person wird über Lautsprecher aufgefordert, sich zu identifizieren. Kommt sie dem nicht nach bzw. stellt sich heraus, dass sie sich tatsächlich unbefugt am Objekt aufhält, wird die Polizei verständigt.



4. Die Person ergreift im Normalfall die Flucht, um dem Risiko der Verhaftung zu entgehen.



Die sekundenschnelle Reaktion und die direkte Ansprache können oft noch vor dem Einbruch verhindern, dass der Täter größeren Schaden anrichtet. Zudem besteht dank der Live-Überwachung des Objekts nur ein minimales Risiko für Falschalarme. Das netzwerkfähige Einbruchmeldesystem basiert auf einem integrierten Webserver, der den Zugriff auf die Alarmzentrale, IP-Safe Secure genannt, für den Nutzer von überall aus möglich macht. So kann der Firmeninhaber oder Sicherheitsbeauftragte jederzeit über die Webseite oder die speziell entwickelte Smartphone-App des Herstellers ALMAS INDUSTRIES auf das System zugreifen, die Räume per Videoübertragung kontrollieren und direkt auf die Gefahrensituation reagieren - oder im Falle eines Falschalarms Entwarnung geben.



Mit IP-Safe Secure erwerben Kunden ein Alarmsystem, das sich auf dem neusten Stand der Technik befindet und über eine hohe Konnektivität mit bis zu 32 Eingängen, 30 Ausgängen und 16 Sicherungsbereichen verfügt. Mehr als 500 Nutzer können problemlos mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen konfiguriert werden. Die Kombination von IP-Kameras und Audiogeräten in einzelnen Zonen lässt sich unproblematisch umsetzen und ermöglicht somit eine hervorragende Alarmverifikation durch sofortige Übermittlung der Aufzeichnungen via IP über Ethernet an die Alarmempfangsstelle. Es können später im Bedarfsfall flexibel einzelne Komponenten hinzugefügt werden, die das Alarmsystem umfangreich ergänzen und noch mehr Sicherheit bieten, darunter zum Beispiel Infrarot-Sensoren oder biometrische Türöffner.



Somit erhalten die Kunden von ALMAS INDUSTRIES AG mit der Einbruchmeldeanlage bei überschaubaren Investitionen und Kosten ein effektives und umfassendes Schutzniveau. Da Wartung und regelmäßige Funktionsprüfungen der Technik empfohlen werden, übernimmt das Team der ALMAS INDUSTRIES AG innerhalb des Leistungspakets die vollständige Planung, Installation und Wartung der Alarmanlage. Eine "Hotline" steht außerdem für technische Fragen zur Verfügung.



Branchenübergreifende Referenzen: ALMAS INDUSTRIES - ein Team mit Erfahrungen



Die ALMAS INDUSTRIES AG hat in mehr als 25.000 Objekten in acht verschiedenen Ländern in Europa Sicherheitslösungen installiert und kann fachmännisch beurteilen, welche Maßnahmen im individuellen Fall geeignet sind. Das Unternehmen bietet deshalb keine Standardlösungen, sondern passt die verfügbaren Systeme auf die Bedürfnisse der Kunden und die Rahmenbedingungen vor Ort an, unabhängig davon, ob im Einzelhandel, in der Industrie oder bei Dienstleistern.



Das Leistungsmodell bestätigen auch die zahlreichen Bewertungen von zufriedenen Kunden AG aus verschiedensten Branchen. So wünschte sich das Autohaus Luger GmbH & Co KG aus Sankt Florian am Inn beispielsweise eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung, bei der Falschalarme vermieden werden und die Sicherung der Fahrzeuge und Ersatzteile geleistet wird. Dieser Wunsch wurde von ALMAS INDUSTRIES AG unkompliziert erfüllt - gelobt wurden vom Kunden insbesondere das individuelle Konzept und die einfache Handhabung des Sicherheitssystems.



Die Mechanische Werkstatt Lüpke GmbH aus Berlin erhielt ein umfangreiches Fernüberwachungssystem, um den Maschinenpark und den Verwaltungsbereich vor Einbruch, Vandalismus und dem Diebstahl sensibler Daten zu schützen. Dank der Live-Schaltung konnten bei einem Einbruch im Jahr 2018 die Täter direkt von Mitarbeitern der Leitstelle angesprochen und vertrieben werden. Durch die individualisierte Vor-Ort-Lösung von ALMAS INDUSTRIES wurden in der Firma Lüpke Sachschäden und Diebstahl verhindert - wie in vielen anderen Tausende Fällen in ganz Europa, Jahr für Jahr.



Weitere Informationen: www.almas-industries.de



