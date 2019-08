Pressemitteilung der ETERNA Mode Holding GmbH:

ETERNA mit kontinuierlichem Wachstum bei erhöhter Profitabilität im 1. Halbjahr 2019 auf Erfolgskurs

- Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2019 um 0,8% auf 51,8 Mio. EUR erhöht

- Eigenkontrollierte Flächen zeigen stetiges Wachstum

- EBITDA um 16,3% auf 7,0 Mio. EUR überproportional gesteigert

- Nettoverschuldung zum Vorjahr um 8,7 Mio. EUR (-18,6%) verringert

Die ETERNA Mode Holding GmbH, traditionsreicher, innovativer und vertikaler Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, ist nach den Zwischenergebnissen für die ersten sechs Monate 2019 weiter auf Wachstumskurs. Demnach steigerte ETERNA die Umsatzerlöse um 0,8% auf 51,8 Mio. EUR (Vorjahr: 51,4 Mio. EUR). Im Inlandsgeschäft erzielte ETERNA einen Zuwachs in Höhe von 2,1% und wuchs damit deutlich überproportional zum Gesamtmarkt in Deutschland. Das Exportgeschäft zeigte sich hingegen mit -2,4% rückläufig.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 um 16,3% auf 7,0 Mio. EUR deutlich gesteigert ...

