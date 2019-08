Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 179,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag in der Nähe ihres Mitte August erreichten Rekordtiefs von minus 0,72 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten am Anleihemarkt kaum für Bewegung. Etwas Unterstützung erhielten Bundesanleihen von schwachen Stimmungsdaten aus der italienischen Wirtschaft. Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China, die an den Finanzmärkten in letzter Zeit besonders stark bewegt haben, gab es nicht.

Starke Kursgewinne verbuchten italienische Staatsanleihen. Im Gegenzug fiel ihre Rendite auf ein Rekordtief von 0,97 Prozent. Der Risikoaufschlag zu als sicher geltenden Bundesanleihen fiel auf den tiefsten Stand seit Mai 2018. Grund für die Entwicklung sind Hoffnungen auf die Bildung einer neuen Regierung, nachdem die alte Regierung aus Lega und Fünf Sternen kollabiert war. Derzeit sondieren die Sterne mit den Sozialdemokraten (PD) die Möglichkeiten einer gemeinsamen Regierung./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0211 2019-08-28/13:43