Frankfurt (www.fondscheck.de) - Christian Bäcker managt den offenen Immobilienfonds grundbesitz global (ISIN DE0009807057/ WKN 980705), der derzeit in 16 Ländern investiert ist, so die Experten der DWS.Sein Credo: Wer erfolgreich sein wolle, müsse auch mal gegen den Strom schwimmen.Herr Bäcker, die Rendite von Immobilienfonds liegt in der Regel im niedrigen einstelligen Bereich. Warum ist das für Anleger trotzdem interessant? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...