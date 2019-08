Der E-Commerce-Riese Amazon ist weiterhin auf Shopping-Tour. Wie das Branchenmagazin transportweekly berichtet, ist der Konzern an der Fracht-Airline Cargojet interessiert. An der Börse kommt die Nachricht gut an, die Aktie kann am Vormittag leicht zulegen. DER AKTIONÄR zeigt, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.Dem Bericht zufolge plant Amazon eine Beteiligung an der kanadischen Fracht-Airline Cargojet. Im Rahmen der Transaktion wird Cargojet Optionsscheine ausgeben, die es dem Online-Händler ...

