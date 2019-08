Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2019 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck FORTEC legt gute vorläufige Jahreszahlen vor - CEO gibt auf dem Hamburger Investorentag einen positiven Ausblick FORTEC Elektronik hat vergangene Woche vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt. Zudem präsentierte CEO Sandra Maile auf dem Hamburger Investorentag ??" HIT die Highlights der Equity Story des Unternehmens sowie einen guten qualitativen Ausblick. [TABELLE] Jahresziele erreicht: Mit einem Jahresumsatz von 88,3 Mio. Euro erreichte FORTEC unserer Prognose (90,3 Mio. Euro) zwar nicht ganz, dennoch fiel das Wachstum mit +11,0% zweistellig aus. Abzüglich des Umsatzbeitrags der unterjährig akquirierten UK-Töchter (MONe: ca. 6 Mio. Euro) dürfte das organische Wachstum bei rund 4% und damit wie avisiert im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen haben. Das Konzern-EBIT stieg erwartungsgemäß überproportional auf 7,4 Mio. Euro (MONe: 7,6 Mio. Euro) , so dass sich die EBIT-Marge auf 8,4% verbesserte (MONe: 8,4%). Damit wurde das zweimal angehobene Ergebnisziel (EBIT i.H.v. rund 7,5 Mio. Euro) knapp erreicht. Das Nettoergebnis lag aufgrund eines positiven Steuereffekts mit 5,7 Mio. Euro sogar leicht über unseren Erwartungen (MONe: 5,3 Mio. Euro). Diversifizierte Basis sichert ab: Die im Gegensatz zum Wettbewerber Data Modul (H1 2019: Umsatz -4,3%; EBIT -2,0%) gute Entwicklung von FORTEC führte der Vorstand auf dem HIT vor allem auf die geringere Abhängigkeit von Großprojekten sowie ein weniger ausgeprägtes Exposure im Automotive-Bereich zurück. Vielmehr verfügt FORTEC als Technologiezulieferer für u.a. die Verkehrs-, Sicherheits- und Medizintechnik oder die Gebäudeautomatisierung über eine breite Aufstellung in Anwendungsgebieten, die vom gegenwärtigen Abschwung nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß betroffen sind. Positiver Ausblick: Wenngleich auch FORTEC angesichts der konjunkturellen Eintrübung derzeit eine leicht abnehmende Dynamik wahrnimmt, stellte der Vorstand angesichts des per Ende Juli hohen Auftragsbestands von rund 50 Mio. Euro für 2019/2020 eine leichte Steigerung von Umsatz und EBIT in Aussicht. Das Ziel eines weiterhin profitablen Wachstums auf ein Umsatzniveau i.H.v. 100 Mio. Euro in 2020/2021 wurde bekräftigt. Beitragen hierzu sollen neben dem weiteren Ausbau der Lagerkapazitäten im Bereich Distribution auch die Stärkung des internationalen Vertriebs sowie Akquisitionen. Weiteres Margenpotenzial ergibt sich u.a. durch margenstärkeres Projektgeschäft und innovative (Eigen-)Produkte. Fazit: FORTEC hat überzeugende Zahlen und einen guten Ausblick präsentiert. Wir sehen das Unternehmen angesichts der strukturell intakten Wachstumstreiber in der Lage, die kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18811.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

