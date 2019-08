Bad Vilbel (ots) - Wie viel Zucker enthält das Mikrowellen-Menü aus dem Kühlregal? Diese und weiter Fragen stellen sich rund 81 Prozent der Deutschen - und fänden es gut, wenn auf den ersten Blick erkennbar wäre, wie gesund oder ungesund Lebensmittel sind.



Im Detail: Jeder zweite Bundesbürger wünscht sich eine übergreifende, eindeutige Kennzeichnung aller Lebensmittel, um die Kaufentscheidung im Supermarkt davon abhängig machen zu können. 21 Prozent möchten sich möglichst natürlich ernähren, und würden mit einer Kennzeichnung gerne Lebensmittel mit chemischen Zusätzen vermeiden. Weitere 10 Prozent schränken noch weiter ein: Sie sind der Meinung, dass nur Fertigprodukte und Fast Food gekennzeichnet werden sollten.



Der Rest der Bevölkerung findet ein Gesundheits-Label für Lebensmittel unnötig - und hat sehr pragmatische Gründe dafür: 7 Prozent möchten beim Einkaufen nicht noch mehr nachdenken müssen, und die restlichen 12 Prozent kaufen grundsätzlich danach ein, was schmeckt - Inhaltsstoffe hin oder her.



Das sind die Ergebnisse des STADA Gesundheitsreports 2019, einer repräsentativen Studie mit 18.000 Befragten aus neun Ländern. Das Marktforschungsinstitut Kantar Health hat im Auftrag der STADA Arzneimittel AG jeweils rund 2.000 Menschen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Polen, Russland, Serbien, Spanien und dem Vereinigten Königreich zum Thema "Die Zukunft deiner Gesundheit" befragt. Weitere Informationen zum STADA Gesundheitsreport sowie Vieles mehr finden Sie unter: www.deinegesundheit.stada.



Über die STADA Arzneimittel AG



Die STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Zwei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, inklusive Spezialpharmazeutika und verschreibungsfreien Consumer Health Produkten. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in rund 120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.330,8 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 503,5 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte STADA weltweit 10.416 Mitarbeiter.



