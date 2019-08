=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personalia/Unternehmen Lenzing - Filip Miermans übernimmt ab Anfang September die Leitung des Bereiches "Corporate Communications & Investor Relations" bei der Lenzing AG und berichtet in dieser Funktion an Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing. Er folgt Waltraud Kaserer nach, die Lenzing in Zukunft bzgl. Public Affairs weiter unterstützen wird. Filip Miermans verfügt über Wissen und langjährige Erfahrung im Kommunikations- und Marketingbereich. Vor seinem Wechsel zur Lenzing Gruppe leitete Miermans seit 2013 den Bereich Marketing & Unternehmenskommunikation beim niederösterreichischen Maschinenbauer Lisec Austria GmbH. Davor hatte er leitende Funktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation bei der Miba AG, bei Heradesign (Knauf Insulation) und bei der Plansee-Tochter Ceratizit. Der gebürtige Belgier lebt seit 20 Jahren in Österreich und ist Vater von drei Kindern. "Mit Filip Miermans konnten wir eine sehr integre Persönlichkeit und einen versierten Kommunikationsexperten nach Lenzing holen, der wesentlich zur weiteren Umsetzung der Unternehmensstrategie sCore TEN beitragen wird", sagt Stefan Doboczky. Filip Miermans zu seiner neuen Position bei Lenzing: "Ich freue mich sehr auf die Aufgaben in einem Unternehmen, in dem Nachhaltigkeit bereits im Produkt steckt: Aus Holz werden Fasern gemacht, die am Ende des Lebenszyklus wieder biologisch abbaubar und kompostierbar sind. Das ist für mich glaubwürdige Nachhaltigkeit." Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/ showpin.do?pinCode=1I23sHVQ7Yfj] PIN: 1I23sHVQ7Yfj Rückfragehinweis: Filip Miermans Vice President Corporate Communications & Investor Relations Lenzing AG Telefon: +43 7672 701 2743 E-Mail: f.miermans@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

