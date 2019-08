Deutsche Bank will Trump-Steuererklärungen aushändigen, Aktie im Tiefflug

Die vom US-Kongress bei der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) angeforderten Unterlagen zu den Finanzverhältnissen von Donald Trump und seiner Familie umfassen nach den Angaben des DAX-Unternehmens auch Steuererklärungen. Die Deutsche Bank erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an ein US-Berufungsgericht, dass der Konzern über entsprechende Steuerklärungen verfüge.

Deutsche Bank will Unterlagen aushändigen

Diese Unterlagen müsse die Deutsche Bank auch aushändigen, um einem entsprechenden Urteil zur Herausgabe von Finanzunterlagen Folge zu leisten. Die Deutsche Bank hatte diese Absicht bereits früher geäußert. Die Familie des US-Präsidenten versucht dagegen, genau dies zu verhindern.

Zurzeit werden die Finanzen von Donald Trump sowie seinen Kindern Donald Trump Jr., Ivanka und Eric Trump vom US-Kongress unter die Lupe genommen. Bisher unklar ist noch, über wessen Steuererklärungen das Geldhaus verfügt.

