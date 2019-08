Papiere von Isra Vision sind am Mittwoch um 5,4 Prozent auf das tiefste Niveau seit Februar abgesackt. Die Anteile des Spezialisten für Materialprüfung liegen damit für das laufende Jahr noch mit rund 23 Prozent im Plus, nachdem sie bis Juli mit zwischenzeitlich gut plus 73 Prozent noch zu den besten SDax -Werten gehört hatten.

Sorgen um ein schleppenderes Wachstum und die maue Kursentwicklung von Konkurrenten hätten zu dem jüngsten Rutsch geführt, erklärte Analyst Henning Breiter von Hauck & Aufhäuser in einer aktuellen Studie. Er glaubt aber an die Innovationskraft der Darmstädter, die ihnen auch im eingetrübten Wirtschaftsumfeld überlegenes Wachstums sichern dürfte. Mit seinem Kursziel von 44 Euro traut er den aktuell nicht einmal mehr 30 Euro kostenden Papieren sogar ein neues Jahreshoch zu./ag/jha/

