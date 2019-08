Paris (www.fondscheck.de) - Verantwortungsvolles Investieren ist heute ein komplexes und breit aufgestelltes Feld, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Lediglich Negativ-Screenings, also fest definierte Ausschlusskriterien, über ein Portfolio zu stülpen, gehöre längst der Vergangenheit an. Heute würden in verantwortungsvoll gemanagten Portfolien beispielsweise "Best-in-Class"-Ansätze zum Einsatz kommen, bei der sich Anleger nur auf die Top-Performer in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance; ESG) innerhalb einer Branche beschränken würden. Und im Zuge von Engagement-Prozessen etwa würden sie gezielt in Unternehmen mit aufstrebendem ESG-Profil investieren, um beispielsweise mit ihren Stimmrechten einen konstruktiven Einfluss zu nehmen. "Dahinter steckt die durch verschiedene Studien gestützte These, dass eine Korrelation zwischen hohen ESG-Standards und einer positiven Aktienkursentwicklung von Unternehmen besteht", sage Heike Fürpaß-Peter, Head of ETF Sales Germany & Austria bei Lyxor ETF. ...

