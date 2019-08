--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0273 vom 28.08.2019 muss es im Titel richtig heißen: ... zu Steuerthemen (nicht: zu Digitalsteuer) ... Ebenso muss es im ersten Satz richtig heißen: ... in der Steuerdebatte (nicht: in der Digitalsteuer-Causa) ... --------------------------------------------------------------------- Google-Österreich-Chefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...