Berlin (pta034/28.08.2019/15:00) - Aufgrund des nunmehr rechtlich wirksamen Verkaufs der TELES Communication Systems GmbH, Wien wird der Geschäftsbereich Enterprise Solutions als 'nicht fortgeführte Aktivitäten' ausgewiesen. Die TELES AG Informationstechnologien selbst konzentriert sich auf das Kerngeschäft Carrier Solutions.



Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft gerundet einen Umsatz in der Bandbreite von 2,5 bis 2,6 Mio. EUR und ein positives Ergebnis (EBIT).



Der Vorstand TELES AG Informationstechnologien



