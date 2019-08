Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wie der Finanzdienstleister am Dienstag bekannt gab, wird man zukünftig mit emonvia zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation wird man versuchen, in den Markt der Ladestationen für E-Automobile einzudringen. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem zweiten Platz. Der Wasserstoffspezialist hat heute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz liegt unter den Erwartungen. Dafür hat man beim den Aufträgen ein Rekordniveau erreicht.