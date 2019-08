Pyrolyx AG: Business Update, Änderung der Kontaktdaten und Anhang 3B DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Sonstiges Pyrolyx AG: Business Update, Änderung der Kontaktdaten und Anhang 3B 28.08.2019 / 16:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Business Update, Änderung der Kontaktdaten und Anhang 3B Die Pyrolyx AG (Pyrolyx oder das Unternehmen, ASX: PLX) nimmt derzeit die verschiedenen Systeme innerhalb der neuen Produktionsanlage Terre Haute, Indiana, in Betrieb. Der Inbetriebnahmeprozess verläuft erwartungsgemäß, wobei inzwischen alle Anlagen geliefert und installiert wurden. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sicherheit und der Steuerungssoftware. Pyrolyx erwartet die Auslieferung der ersten Produkte an Kunden in der Woche vom 16. September 2019. James Van Laar, Chief Operating Office von Pyrolyx, sagte: "Der Abschluss der Inbetriebnahme und die Durchführung der Inbetriebnahme der Anlage sind gut vorangekommen. Dies ist die erste rückgewonnene Rußanlage ihrer Größe in Nordamerika, und das Pyrolyx-Team ist sehr erfreut, unsere umweltfreundliche, nachhaltige Technologie auf den nordamerikanischen Markt zu bringen." Änderung der Kontaktdaten Die Gesellschaft weist auch darauf hin, dass sich ihre Kontaktdaten mit sofortiger Wirkung geändert haben und wie folgt lauten: Telefonnummer: + 49 89 5455 8310 Faxnummer: nicht verfügbar Der Sitz und die Hauptniederlassung der Gesellschaft haben sich nicht geändert. Notierung von Wertpapieren Im Anschluss an die Ankündigung an den ASX vom 30. Juli 2019 wurden Pyrolyx-Wertpapiere am 16. August 2019 von der obligatorischen Beschränkung befreit. Gemäß ASX Listing Rule 2.8.2 fügt die Gesellschaft einen Anhang 3B bei, in dem sie die Notierung der von der Treuhand freigestellten Schachdepotinteressen verlangt. Über Pyrolyx: Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB (Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi- und Masterbatchindustrie. Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com Kontakt: Pyrolyx AG, München, Deutschland Communications & IR EMail: ir@pyrolyx.com Büro: +49 89 21027-200 28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Landshuter Allee 8-10 80637 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 54558 310 E-Mail: info@pyrolyx.com Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 864829 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864829 28.08.2019 ISIN DE000A2E4L42 AXC0248 2019-08-28/16:16