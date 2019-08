Mainz (ots) - Beim diesjährigen Produzententag des ZDF am Mittwoch, 28. August 2019, in Berlin haben Programmverantwortliche des Senders vor rund 280 Gästen die Programmstrategie für 2020 und 2021 vorgestellt.



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut würdigte die produktive Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und den deutschen TV-Produzenten. "Die gute Marktposition des ZDF ist auch ein Erfolg der engen und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der deutschen Kreativwirtschaft und dem ZDF", so Bellut. Mit mehr als 700 Millionen Euro ist das ZDF auch 2019 der größte Einzelauftraggeber in der deutschen TV-Produktionswirtschaft und arbeitet mit mehr als 500 Produktionsgesellschaften zusammen. Gleichzeitig betonte Bellut die Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der aktuellen Phase der Digitalisierung, denen man sich stellen müsse. "Der Anfang Mai in Kraft getretene 22. Rundfunkstaatsvertrag erlaubt uns jetzt, das nicht-lineare Angebot auszubauen."



Programmdirektor Dr. Norbert Himmler und Chefredakteur Dr. Peter Frey präsentierten die strategische Programmausrichtung des ZDF sowie der Partner- und Digitalprogramme ZDFneo, ZDFinfo, 3sat, ARTE, funk und KiKA für die kommenden Jahre.



Um Publikumsgruppen, die bislang weniger Kontakt zum Programm der ZDF-Senderfamilie haben, wieder besser zu erreichen, sollen verstärkt Programmakzente gesetzt und kontinuierliche Formatmodernisierungen vorgenommen werden. Die Verbreitung über digitale Ausspielwege wird ausgebaut. So ergänzt das neue "Terra X-Web" ab 2020 die bestehenden Online-Wissensangebote mit derzeit mehr als 1 Million Abonnenten. Für ZDFneo sollen eigene Sitcom- sowie Dramaprogramme entwickelt werden. Zudem sind Online-First-Dokumentationen für die ZDFmediathek geplant.



Im Anschluss diskutieren die Produzentinnen und Produzenten in 14 verschiedenen Workshops mit Programmverantwortlichen des ZDF über konkrete Programmvorhaben und Sendeplätze. Der anschließende Branchenabend bietet Gelegenheit zum kreativen Austausch zwischen Sender, Produktionsgesellschaften sowie namhaften Schauspieler/innen, Regisseur/innen, Autor/innen und Moderator/innen.



Der ZDF-Produzententag, der in diesem Jahr zum fünften Mal stattfand, ist Teil der Transparenzvereinbarung zwischen ZDF und Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de). Über das ZDF-Unternehmensportal konnten sich interessierte Produzentinnen und Produzenten im Vorfeld für die Veranstaltung anmelden. Aufgrund des großen Interesses war die Teilnehmerzahl auf eine Person je Produktionsgesellschaft begrenzt worden. Dennoch erreichte die Warteliste in diesem Jahr einen neuen Höchststand.



