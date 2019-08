Der US-Softwarehersteller Autodesk hat Anleger im heutigen Handelsverlauf mit einer Prognosesenkung erschreckt, die Aktie fiel in einer ersten Reaktion um gut 11 Prozent auf rund 130 US-Dollar zurück. Die hierdurch gerissene Kurslücke zum heutigen Handelstag könnte in den folgenden Tagen negative Auswirkungen auf den Kursverlauf des Wertpapiers nehmen und weiter gen Süden schicken. Zunächst einmal aber sollte eine technische Gegenreaktion auf der Oberseite abgewartet werden, ehe Shortpositionen mit dem Ziel der Unterstützungszone aus Ende 2018 aufgebaut werden. Spätestens am breiten Widerstandsband um die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 155 US-Dollar herum dürfte die Aktie wieder zur Unterseite abdrehen.

