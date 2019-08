Schinznach-Bad (ots) - - Markteinführung bei schweizerischen SKODA Partnern Ende September, Preis ab CHF 22'550.-



- Der kompakte SKODA KAMIQ rundet die SKODA SUV-Familie nach unten ab



- KAMIQ kombiniert Vorzüge eines SUV mit den Fahreigenschaften eines Kompaktfahrzeugs



- TSI und Erdgas (CNG): vier leistungsstarke und effiziente Turbomotoren zur Auswahl



- Der City-SUV legt starken Fokus auf aktive, lifestyle-orientierte Kunden



Mit dem neuen City-SUV SKODA KAMIQ ergänzt der tschechische Fahrzeughersteller seine erfolgreiche SUV-Palette auf dem europäischen Markt um ein drittes Modell. Der KAMIQ verbindet die typischen Vorzüge dieser Fahrzeugklasse wie eine grössere Bodenfreiheit und eine erhöhte Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs sowie dem markentypischen emotionalen Design. Zahlreiche Simply Clever Ideen, state-of-the-art Assistenz- und Infotainmentsysteme und das grosszügige Raumangebot runden den City-SUV ab, der gleichermassen den Ansprüchen von Familien wie lifestyle-orientierten Kunden entspricht.



Der SKODA KAMIQ wird in den Ausstattungsvarianten Active, Ambition und Style angeboten. Sein dynamisches und gleichzeitig emotionales, unverkennbares Design kombiniert er mit dem Abenteuerflair eines SUV. Mit einer Länge von 4241 Millimetern ist der SKODA KAMIQ deutlich kompakter als seine beiden grösseren SUV-Brüder KODIAQ und KAROQ, setzt aber dennoch neue Massstäbe beim Platzangebot im Segment der City-SUV. Im Zusammenspiel mit der erhöhten Sitzposition ist er damit bestens gerüstet für den modernen Grossstadtdschungel. Der KAMIQ steht ab Ende September 2019 bei den schweizerischen SKODA Partnern zur Probefahrt bereit. Das aktuelle Motoren- und Getriebeangebot zur Markteinführung in der Schweiz besteht aus zwei TSI-Benzinern mit 1.0 Liter Hubraum und einer Leistung von 70 bis 85 kW (95 bis 110 PS). Die stärkste Motorisierung, ein 1.5-Liter-TSI-Benziner mit 110 kW / 150 PS und ACT (Active Cylinder Technology) ist ab 27. September bestellbar und per Ende Jahr lieferbar. Darüber hinaus folgt mit dem 1.0 G-TEC mit 66 kW / 90 PS das erste auf den Betrieb mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) ausgelegte Triebwerk in einem SKODA SUV. Der KAMIQ mit Erdgas-Benzinantrieb ist ab 11. Oktober bestellbar und per Ende Jahr lieferbar. Geschaltet wird im SKODA KAMIQ per manuellem 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe oder über ein 7-Gang-DSG. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP. Der SKODA KAMIQ ist ausschliesslich mit Frontantrieb erhältlich, was ihn besonders effizient und umweltfreundlich macht. Wie alle SKODA Modelle bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Bereich Infotainment setzt SKODA auf die Systeme Swing, Bolero und Amundsen mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 bis zu 9,2 Zoll, die auf Wunsch mit einem besonders leistungsfähigen SKODA Soundsystem mit zehn Lautsprechern ergänzt werden können. Über eine integrierte LTE-eSIM ist der KAMIQ immer online und bietet neben dem eCall Zugriff auf die mobilen Online-Dienste von SKODA Connect wie Infotainment Online oder Care Connect mit Fahrzeugfernzugriff und dem Proaktiven Service. Verfügbar sind auch eine drahtlose SmartLink+ Technologie, WLAN-Hotspot, USB-C-Anschlüsse und die Phone Box mit induktivem Laden. Der KAMIQ bietet zugleich die erweiterte Sprachsteuerung an.



Auf Basis der MQB-A0-Plattform des Volkswagen Konzerns bietet der KAMIQ höchste aktive und passive Sicherheit. Er ist mit bis zu neun Airbags ausgerüstet, inklusive Fahrer-Knieairbag und Seitenairbags hinten und verfügt über modernste Assistenzsysteme. Zur Serienausstattung gehören ein Spurhalteassistent, ein Frontradarassistent mit City-Notbremsfunktion und vorausschauendem Fussgängerschutz sowie eine Multikollisionsbremse.



Der SKODA KAMIQ ist ab CHF 22'550.- erhältlich. Die aktuellen Preise und Angebote sowie Ausstattungen und technischen Daten sind in der Preisliste und unter www.skoda.ch ersichtlich. Detaillierte Infos zum SKODA KAMIQ finden Sie in der Pressemappe.



Kontakt:



Emanuel Steinbeck, PR SKODA

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch

www.skoda.ch / www.skodapress.ch



Original-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100831557