HORNBACH Baumarkt AG: Erich Harsch wird neuer Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Personalie HORNBACH Baumarkt AG: Erich Harsch wird neuer Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG 28.08.2019 / 16:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erich Harsch wird neuer Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG Langjähriger dm-Manager wechselt zum 1. Januar 2020 aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand der Hornbach Baumarkt AG und tritt die Nachfolge von Steffen Hornbach an / Aufsichtsrat spricht von "Idealbesetzung" Bornheim bei Landau, 28. August 2019. Erich Harsch (57), Mitglied des Aufsichtsrats der Hornbach Baumarkt AG, wird Nachfolger von Steffen Hornbach (61) als neuer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat auf Vorschlag des Personalausschusses heute beschlossen, Erich Harsch mit Wirkung ab 1. Januar 2020 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Hornbach Baumarkt AG zu bestellen. Steffen Hornbach hatte am 16. August 2019 den Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG über seinen Wunsch informiert, sein Mandat nach mehr als 27 Jahren Vorstandstätigkeit - davon zuletzt 18 Jahre als Vorsitzender - aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Erich Harsch ist seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG. Seit Juli 2013 ist der gebürtige Österreicher Aufsichtsratsmitglied der Hornbach Baumarkt AG. Daneben gehört er auch den Aufsichtsgremien der Hornbach Holding AG & Co. KGaA (seit Januar 2014) und der Hornbach Management AG (seit Oktober 2015) an. Als ausgewiesener Kenner der Hornbach-Gruppe ist der Einzelhandelsexperte mit dem Geschäftsmodell und den Strukturen des börsennotierten Baumarktkonzerns sowie den Herausforderungen der Baumarktbranche eng vertraut. "Wir sind froh und stolz, dass wir Erich Harsch als neuen Vorstandschef gewinnen konnten. Er ist für uns die ideale Besetzung", sagte Albrecht Hornbach, der Aufsichtsratsvorsitzende der Hornbach Baumarkt AG. Harsch verfüge über eine profunde Erfahrung im stationären Einzelhandel wie auch in der digitalen Transformation der Branche. Der Aufsichtsrat dankte Steffen Hornbach für seine lange und leidenschaftliche Führungsarbeit im Unternehmen. "Steffen Hornbach hat das Unternehmen mit Mut und Beharrlichkeit geprägt und die strategischen Eckpunkte gesetzt, die es zu einem der erfolgreichsten Branchenunternehmen in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern werden ließen. Es ist ihm gelungen, das Unternehmen auch in zunehmend reiferen Märkten auf nachhaltigem Wachstumskurs zu halten. Gleichzeitig wurden unter seiner Führung die Grundlagen dafür geschaffen, die Wettbewerbsfähigkeit in einer sich dramatisch ändernden Welt des Handels zu bewahren. Steffen Hornbach übergibt an seinen Nachfolger ein Unternehmen, das für die Herausforderungen der Zukunft bestens aufgestellt ist", würdigte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG, im Namen des Aufsichtsrats sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Leistungen seines Bruders. Steffen Hornbach wurde am 1. Februar 1992 zum Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG berufen. Seit 1. November 2001 ist er Vorstandsvorsitzender. Seitdem hat sich der Konzernumsatz fast verdreifacht und die Zahl der Baumärkte im In- und Ausland von 91 auf 158 erhöht. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur wird sein Mandat mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 niederlegen. Er verantwortete im Vorstand zuletzt die Ressorts "Strategische Entwicklung", "Operating Märkte" sowie "Verkauf und Services". Steffen Hornbach ist Sohn von Otmar Hornbach, des im August 2014 verstorbenen Baumarktpioniers, unter dessen Ägide im Jahr 1968 im pfälzischen Bornheim der erste kombinierte Bau- und Gartenmarkt Europas eröffnet worden war. Der ältere Sohn Albrecht Hornbach (64) ist Aufsichtsratsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG und Vorsitzender des Vorstands der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Die KGaA ist die Muttergesellschaft der Hornbach-Gruppe. Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 76878 Bornheim bei Landau/Pfalz Deutschland Telefon: +49 (0)6348 / 60 00 Fax: +49 (0)6348 / 60 40 00 E-Mail: info@hornbach.de Internet: www.hornbach.de ISIN: DE0006084403 WKN: 608440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 864853 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864853 28.08.2019 ISIN DE0006084403 AXC0265 2019-08-28/17:00