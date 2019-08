Das Deutsche Verpackungsinstitut (DVI), Berlin, hat die Sieger beim Deutschen Verpackungspreis bekannt gegeben. 34 Einreichungen aus Deutschland, der Schweiz, Spanien und Schweden wurden in neun Preiskategorien ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 24. September 2019 im Rahmen der Messe Fachpack in Nürnberg statt. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Energie hatte eine unabhängige Jury aus Fachverbänden, Unternehmen, Handel und Forschung die Einreichungen aus 14 Ländern geprüft und bewertet. Das DVI sprach von einem "starken Teilnehmerfeld", nannte aber nicht ...

