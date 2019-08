Wie RIB Software (WKN: A0Z2XN) heute früh per Ad hoc-Meldung bekanntgab, hat man in den USA - nach der erfolgreichen Übernahme von 60% an der Building System Design (BSD) - weiter zugekauft. So vermeldete das Management um CEO Thomas "Tom" Wolf heute den Erwerb von ebenfalls 60% eines führenden, wachstumsstarken Architektur-, Bautechnologie-, BIM- sowie Ingenieurs-Dienstleistungsunternehmens mit Hauptsitz in Südkalifornien.

Bei diesem neuen Übernahmeziel soll es sich um U.S. CAD handeln - ein Unternehmen, das erst im Jahr 1999 vom bis heute amtierenden CEO Daniel Counts gegründet und über die Jahre aufgebaut wurde. Dank dieser weiteren Akquisition soll sich der US-Umsatz von RIB Software im ersten Halbjahr 2020e auf umgerechnet über 30 Mio. Euro (circa 33,25 Mio. US-Dollar) mehr als verdoppeln bei einer gleichzeitig exorbitant guten EBITDA- bzw. EBIT-Marge zwischen ...

