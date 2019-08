"Die Welt" zu Johnson/Parlament:

"Seit 70 Jahren ist dieser Verfahrenstrick nicht mehr angewandt worden. Entsprechend groß ist die Empörung, dass die Einflussmöglichkeit des Parlaments in einer für die Zukunft Großbritanniens monumental wichtigen Entscheidung beschnitten werden soll. Tatsächlich ist das der finale Showdown in einem Konflikt, der sich seit mehr als zwei Jahren hochgeschaukelt hat. Um dem von ihm interpretierten Volkswillen zu entsprechen, suspendiert er einfach die repräsentative Demokratie. Das ist eine besonders ironische Wendung. Schließlich hatten die Brexit-Befürworter immer das Demokratiedefizit in Europa als Argument für einen Ausstieg angeführt. Nun zeigen sie selbst ein erhebliches Demokratiedefizit, wenn es darum geht, ihre radikalen Ziele durchzudrücken. Dieser EU-Ausstieg wird nicht nur die britische Wirtschaft erheblich beschädigen, sondern auch die altehrwürdige britische Demokratie."/yyzz/DP/nas

