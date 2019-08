IRW-PRESS: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies erhält Zulassung der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) für seinen ersten Wirkstoff

- Diese Zulassung ist die allererste EPA-Genehmigung eines Antrags im Hinblick auf ein Pflanzenschutzprodukt, das unter Einsatz von Bienen ausgebracht wird.

Mississauga, Ontario (28. August 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) (das Unternehmen oder BVT) gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency Clonostachys rosea CR-7 (CR-7) für den Einsatz als Fungizid für kommerzielle Nutzpflanzen zugelassen hat. CR-7 ist der erste registrierte Wirkstoff des in Kanada ansässigen Unternehmens und der erste Wirkstoff, den die EPA für eine Applikation durch Bienen, das sogenannte Bee Vectoring, zugelassen hat - ein Gebiet, auf welchem BVT weltweit führend ist.

Das Produkt, das unter dem Markennamen VECTORITE mit CR-7 verkauft wird, ist für zahlreiche hochwertige Nutzpflanzen vorgesehen, unter anderem Erdbeeren, Heidelbeeren, Sonnenblumen und Mandeln. Mit dieser Zulassung ist BVT positioniert, um VECTORITE mit CR-7 offiziell auf den Markt zu bringen und mit dem Produkt Einnahmen zu generieren, und zwar bereits ab der Erdbeer- und Heidelbeersaison in den USA im Herbst und Winter dieses Jahres. Durch die Registrierung kann BVT beim Verkauf von VECTORITE mit CR-7 auf positive Pflanzenschutz-Claims zurückgreifen.

Dies ist für BVT nicht nur im Hinblick auf den Beginn der skalierbaren Vermarktung und Einnahmengenerierung ein entscheidender Meilenstein, sondern stellt auch einen bahnbrechenden Wandel bei der Anwendung von Pflanzenschutzprodukten dar, sagte Ashish Malik, der CEO von BVT. Durch den Einsatz von kommerziell aufgezogenen Bienen für die Ernte von Bio-Produkten können die Erzeuger die Nutzpflanzen schützen, deren Ernteertrag erhöhen und nachhaltige Anbaumethoden fördern, indem der Einsatz von Chemikalien und anderen kostspieligen und zunehmend knappen Ressourcen einschließlich Wasser, Kraftstoff und Arbeitskraft reduziert wird.

BVT strebt auch die Zulassung in anderen wichtigen Ländern an und da die EPA als positives Modell für Aufsichtsbehörden außerhalb der Vereinigten Staaten dient, sollten diese Zulassungsprozesse schneller und einfacher ablaufen.

Laut Branchenstatistiken(1) bedarf es im Schnitt an mehr als 280 Millionen US-Dollar und 11 Jahren interner Forschung und Entwicklung, Anbauversuchen an Universitäten und Vorführungen für Landwirte, um das hohe Maß an Sicherheit und Wirksamkeit zu erreichen, das erforderlich ist, um ein neues Pflanzenschutzprodukt auf den Markt zu bringen. Diese Registrierung ist ein wertvoller und bedeutender Gewinn für BVT und verschafft uns erhebliche Glaubwürdigkeit in der Branche, sagte Michael Collinson, Chairman des Board of Directors von BVT. Dem Team von BVT ist es gelungen, eine neuartige und wirksame Alternativlösung zu herkömmlichen chemischen Pestiziden zu entwickeln, und zwar zu einem Bruchteil der durchschnittlichen Kosten in der Branche. Wir freuen uns ungemein, dass wir diese große Leistung vollbracht haben und sind stolz und begeistert, die BVT-Lösung den Landwirten in den USA an die Hand zu geben. Wir sehen zukünftigen Zulassungen in anderen wichtigen Agrarregionen auf der ganzen Welt entgegen.

Durch die Registrierung der EPA wird VECTORITE mit CR-7, EPA-Registrierungsnummer 90641-2, sofort für den Verkauf als registriertes Fungizid für den Einsatz bei den dafür vorgesehenen Nutzpflanzen verfügbar.

(1) Quelle: Bericht von Phillips McDougall, einem unabhängigen Berater, der auf Marktanalysen für die agrochemische Branche spezialisiert ist, im Auftrag von CropLife International (CLI), CropLife America (CLA) und der European Crop Protection Association (ECPA).

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT hat eine unternehmenseigene Technologie mit angemeldeten Patenten entwickelt, die darauf ausgelegt ist, Hummeln und Honigbienen ohne deren Schädigung als natürliche Applikationsmechanismen für eine Vielzahl von pulverförmigen Mischungen einzusetzen, die aus organischen Verbindungen bestehen, welche häufige Pflanzenkrankheiten verhindern oder eindämmen und gleichzeitig die Vitalität und Produktivität der Nutzpflanzen verbessern sollen. Dieses einzigartige, eigentumsrechtlich geschützte Verfahren ermöglicht eine zielgenaue Applikation von Pflanzenschutzmitteln mit dem simplen Verfahren der Bestäubung durch Bienen, die das traditionelle Besprühen der Pflanzen ersetzt; dies führt zu besseren Erträgen, einer höheren Qualität und weniger Umweltbelastung - ohne den Einsatz von Wasser und ohne Arbeitsunterbrechungen.

Weitere Informationen können über die Website des Unternehmens unter www.beevt.comabgerufen werden.

