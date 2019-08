Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach unten gegangen. Neben einer schwachen Konjunktur in Deutschland belasteten weitere Themen. So zeichnete es sich immer deutlicher ab, dass es bis Ende Oktober zum einem ungeregelten Ausstieg Großbritanniens au der EU kommen wird. Und in Italien wird sich erst nach Handelsschluss zeigen, ob Neuwahlen vermieden werden können. An der Börse wird darauf gesetzt, dass Fünf Sterne zusammen mit Partito Democratico zukünftig die Regierung im Rom bilden - in der Folge sind die Renditen der italienischen Staatsanleihen massiv eingebrochen. In diesem Umfeld schloss der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 11.701 Punkten. Bundesanleihen notierten nahe ihrem Rekordhoch und Gold handelte in Euro gerechnet einmal mehr auf Rekordniveau. Sicherheit ist momentan Trumpf bei Anlegern.

Anleger positionieren sich in unsicheren Zeiten defensiv

Wer momentan in Aktien investiert sein muss, richtet sein Depot sturmsicher aus. So gehörten die Aktien von Henkel, Fresenius und FMC zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie von Beiersdorf notierte mit 113,80 Euro auf Allzeithoch. Sie profitierte von einem Analysten-Kommentar, JP Morgan soll den Wert auf die "European Best Ideas List" genommen haben. Am Ende der Kursliste waren unter anderem Wirecard, Infineon und SAP zu finden.

Trotz des schwierigen Umfeldes strebt das Software-Unternehmen Teamviewer an die Börse. Es könnte die nach Traton zweitgrößte Emission 2019 in Deutschland werden, der Unternehmenswert des Göppinger Anbieters von Konnektivitätslösungen wird Medienberichten zufolge auf 4 bis 5 Milliarden Euro geschätzt.

Senvion, die ehemalige Repower, hat keinen Käufer für das insolvente Unternehmen als Ganzes gefunden, nun sollen die Einzelteile an Investoren verkauft werden. Die übrigen Konzernteile werden wohl abgewickelt. An der Börse war die Aktie nur noch ein Schatten vergangener Zeiten, sie brach um weitere 64 Prozent auf nur noch 10 Cent ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,0 (Vortag: 82,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,31 (Vortag: 2,96) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.701,02 -0,25% +10,82% DAX-Future 11.693,50 -0,07% +10,56% XDAX 11.699,56 -0,05% +10,57% MDAX 25.105,07 -0,31% +16,29% TecDAX 2.727,74 -0,66% +11,33% SDAX 10.582,15 -0,48% +11,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,24% +17 ===

