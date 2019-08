Laut den ANZ-Analysten hat Gold in den letzten drei Monaten seinen Glanz zurückgewonnen, wobei sein Status als sicherer Hafen inmitten der Eskalation im US-amerikanischen und chinesischen Handelskrieg in den Vordergrund trat. Wichtigste Zitate "Die Spannungen hat die Erwartungen an Zinssenkungen einer Vielzahl von Zentralbanken mit sich gebracht. Technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...