Die NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) verkündete heute, dass das Partnerschaftsabkommen mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (World Food Programme, WFP) unterschrieben wurde, um künftig Fachwissen in Biometrietechnologie auszutauschen.

Die wissensbasierte Unterstützung von NEC wird WFP bei der Überprüfung seiner Systemarchitektur helfen sowie zu einer Verbesserung und Erweiterung von SCOPE, WFPs digitaler Identitäts- und Verwaltungsplattform für soziale Dienstleistungen, beitragen.

Diese Partnerschaft wird WFP bei der Entwicklung einer leistungsstärkeren Plattform mit branchenführender Technologie, die sowohl WFP als auch humanitären Partnern, die nach einer sicheren und effektiven Methode zur Nahrungsversorgung und Diensten wie Bargeldtransfers suchen, besser aufstellen.

Diese Partnerschaft trägt zu einer Förderung der 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen bei, insbesondere zu Ziel 2, das auf "eine Abschaffung von Hungersnot, Erlangen von Nahrungssicherheit und verbesserte Ernährung sowie Förderung nachhaltiger Landwirtschaft" zielt. Das umfasst Vorsorgepunkt 2.1 zur Abschaffung von Hungersnot bis 2030. Neben dieser Partnerschaft wird NEC die Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Organisationen, NGOs und Regierungen zur Bereitstellung fortschrittlicher biometrischer Lösungen mit dem Ziel fortsetzen, eine sichere, geschützte, effiziente und gleichberechtigte Gesellschaft aufzubauen.

Nobuhiro Endo, Vorstandsvorsitzender der NEC Corporation

Es ist eine Ehre für NEC, WFP und seinen weltweiten Aktivitäten mit unserer Expertise in IT und biometrischer Authentifizierungstechnologie zur Seite zu stehen. Die siebte Auflage der Internationalen Konferenz zur Entwicklung Afrikas (TICAD7) legt den Schwerpunkt auf eine "digitale Reform" hinsichtlich der Unterstützung humanitärer Anliegen in Afrika. Diese Absichtserklärung hilft dabei, eine digitale Transformation herbeizuführen, die sowohl den Zielen von TICAD7 gerecht wird als auch die Ziele nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen fördert.

Über die NEC Corporation

Die NEC Corporation ist führend bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt. Die NEC Group bietet weltweit "Lösungen für die Gesellschaft", die die Sicherheit, den Schutz sowie die Effizienz und Fairness der Gesellschaft fördern.

Über das Welternährungsprogramm

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen rettet Leben in Notfällen und ändert mit nachhaltiger Entwicklung die Leben von Millionen Menschen. WFP ist in über 80 Ländern in der ganzen Welt tätig, versorgt Menschen in Konflikt- und Katastrophenregionen mit Nahrung und legt somit den Grundstein für eine bessere Zukunft.

