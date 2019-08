Matador Partners Group AG: 10 Mio. USD Secondary Private Equity Transaktion EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Matador Partners Group AG: 10 Mio. USD Secondary Private Equity Transaktion 28.08.2019 / 19:00 Matador Partners Group beteiligt sich im Rahmen einer 730-Mio.-Dollar-Secondary-Transaktion an Private-Equity-Infrastruktur - Private-Equity-Spezialist gehört zu Gruppe internationaler Co-Investoren - Underlyings sind mehrere Fonds und ein Co-Investment - Basisszenario sieht Rendite von 12,2% p.a. vor Sarnen, 28. August 2019 - Die auf Secondary Private Equity spezialisierte Matador Partners Group AG hat sich als Co-Investor mit einem 10-Millionen-US-Dollar-Commitment an einer internationalen Secondary-Infrastruktur-Transaktion, zusammen mit der französischen Beteiligungsgesellschaft ARDIAN als Leadinvestor, beteiligt. Das Gesamtvolumen des "Project Peace" beläuft sich auf 730 Mio. Dollar. Insgesamt werden dabei von Co-Investoren 230 Mio. Dollar eingesammelt. "Es freut uns sehr, dass wir auf diese Weise in einen Markt investieren können, der vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung ohne Zweifel zu den Profiteuren eines der stärksten und wichtigsten globalen Trends der nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gehören wird. Jährliche Renditen von 6 bis 14 Prozent, langfristig sehr gut prognostizierbare Cashflows sowie eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen bilden gute Argumente für dieses Investment", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Darüber hinaus erwiesen sich Infrastrukturanlagen als weniger anfällig gegenüber Konjunkturschwankungen und böten einen guten Schutz gegenüber Marktvolatilitäten, Inflation und Zinsrisiken. "Diese Merkmale machen insbesondere Secondary-Private-Equity-Infrastruktur-Investitionen für auf Sicherheit und Wertzuwachs ausgerichtete Investoren sehr attraktiv", so Dr. Dillinger weiter. Der Verwaltungsratspräsident hebt noch einen zusätzlichen Aspekt hervor: "Underlyings des Projekts sind drei Fonds von der internationalen Crème de la Crème der Private-Equity-Infrastruktur-Manager sowie ein Direktinvestment - daran ist abzulesen, dass es sich bei der Transaktion um ein besonderes Projekt handelt. Die attraktiven Eckdaten unterstreichen dies zusätzlich." So soll das Investment allein im Basisszenario eine Rendite von 12,2% p.a. erzielen, die Cash-on-Cash-Rendite beim 1,96-fachen liegen. Mit dem Project Peace investiert Matador in ein hochqualitatives Portfolio von ausgewählten Private Equity Infrastrukturbeteiligungen in Europa und Nordamerika. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KATNJWPQRG Dokumenttitel: Secondary Private Equity Transaktion Ende der Medienmitteilung 864343 28.08.2019 ISIN CH0042797206 AXC0293 2019-08-28/19:01