FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG hat ihre Mitarbeiter im Werk Emden über die Maßnahmen zur Umrüstung für den geplanten Bau von Elektroautos informiert. Der Konzern investiert 1 Milliarde Euro in den Standort, in dem ab 2022 rein elektrische Fahrzeuge vom Band laufen sollen. Spätestens 2025 will die Marke VW insgesamt mit mehr als 1 Million E-Autos pro Jahr verkaufen, um in der E-Mobilität Weltmarkführer zu sein.

Das Werk werde in mehreren Phasen umgebaut, teils müssen neue Produktionsbereiche errichtet werden, teilte Volkswagen mit. Unter anderen werden die Produktionsflächen des Karosseriebaues um 12.200 Quadratmeter erweitert, um die Fertigungsumfänge des neuen Modularen-Elektro-Baukastens (MEB), auf dem die Elektro-Fahrzeuge basieren, zu integrieren. Die Lackiererei und das Steuerhaus werden modernisiert.

Kern des Fabrikumbaus sei eine neue Montagehalle, die auf einer Fläche von 49.000 Quadratmetern entstehen soll, um die Fahrzeuge auf MEB-Basis zu montieren. Im Werk Emden sind den Angaben zufolge rund 6.000 Mitarbeiter beschäftigt.

August 28, 2019 12:41 ET (16:41 GMT)

