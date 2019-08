Laut BitePRO steigt die Nachfrage nach bissschützender Kleidung erheblich. Hintergrund ist, dass eine zunehmende Zahl an Vorfällen mit Menschenbissen registriert und publik gemacht wird.

PPSS Group, die britische Firma hinter BitePRO, hat in den letzten 12 Monaten allein mit dieser einzigartigen Marke einen Umsatzanstieg von 241 erzielt.

Der Fall der australischen Krankenschwester Jessica Anderson, die von einem ihrer Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Melbourne gebissen wurde, sorgte 2017 für Schlagzeilen.

Seitdem äußern sich immer mehr Betroffene, die auf ihre immensen körperlichen Schmerzen und manchmal lang anhaltenden psychischen Belastungen durch Menschenbisse hinweisen.

Es ist allgemein bekannt, dass eine Beschäftigung im Gesundheitswesen mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sagte Robert Kaiser, CEO der PPSS Group, fügte jedoch hinzu: "Diese Umgebungen würden zweifellos viel sicherere Arbeitsplätze bieten, wenn ein entsprechender Schutz vorhanden wäre."

"BitePRO ist als absolut angemessen einzuschätzen, insbesondere an Arbeitsplätzen, für die eine Gefahr durch Beißen, Kratzen oder Kneifen aufgrund von Verhaltenstendenzen oder der Vorgeschichte und früherer Vorfälle festgestellt wurde."

Anderen Quellen zufolge können Bissverletzungen infiziert und mit Krankheitserregern kontaminiert werden. Zudem ist die Übertragung von potenziell lebensbedrohlichen Viren wie Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV möglich.

Robert Kaiser kommentierte weiter: "Menschenbisse können aufgrund der Menge an Bakterien und Viren im menschlichen Mund häufig zu einer Infektion führen. Bei einem entzündeten Biss benötigt man sofort medizinische Hilfe."

Dem American Journal of Forensic Medicine and Pathology zufolge sind ein Prozent aller Notaufnahmen in den Vereinigten Staaten auf Bissverletzungen zurückzuführen.

Vom britischen NHS Security Management Service veröffentlichte Daten zeigen, dass Mitarbeiter in der psychischen Gesundheitsfürsorge tendenziell weitaus häufiger angegriffen werden als anderes Personal im Gesundheits- und pflegenahen Betreuungsbereich.

BitePRO bietet eine Reihe bissschützender Kleidungsstücke und Armschützer, die für den Schutz von Personal im öffentlichen Bereich, das in der psychiatrischen Versorgung, der allgemeinen Gesundheitsversorgung oder in Bildungseinrichtungen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf arbeitet, konzipiert wurden.

Alle Kleidungsstücke werden aus dem ausgezeichneten Gewebe Cut-Tex PRO hergestellt, das eine Durchdringung der Haut durch Zähne verhindert und das Risiko von schweren Verletzungen und Infektionen im Zusammenhang mit menschlichen Bissen wirkungsvoll verringert.

David Watts, Director of Risk and Safety der Priory Group, einem der führenden und angesehensten Betreiber von Kliniken für psychische Erkrankungen in Großbritannien, erklärte: "Wir sind in der glücklichen Lage, bisssichere Kleidung und Armschützer der Marke BitePRO nur in sehr seltenen Fällen verwenden zu müssen. Wenn sie jedoch eingesetzt wurde, haben wir sehr positives Feedback erhalten. Ich bin sicher, dass der Einsatz dieser Ausrüstung bei der Abwehr schwerer Vorfälle und Verletzungen geholfen hat."

Bei Fragen zu Produkten oder Marken besuchen Sie bitte www.bite-pro.com oder schicken eine E-Mail an info@bite-pro.com.

Über PPSS Group:

PPSS Group hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von hochleistungsfähiger persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert, die einzigartigen Schutz vor scharfen Waffen, stumpfen Traumata und selbst menschlichen Bissen bietet. Die Marke BitePRO ist Teil des weltweiten Geschäfts der PPSS Group. Bitte folgen Sie BitePRO auf Social Media: Facebook, LinkedIn Twitter und Instagram.

