Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 28-Aug-2019 / 18:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement that contains inside information according to REGULATION (EU) No 596/2014 (MAR), transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 28 August 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 28 August 2019 it has purchased a total of 178,061 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 181.71468 pence Highest price per share 185.0000 pence Lowest price per share 179.80000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 2,578,452 ordinary shares in treasury, and has 277,669,746 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). 