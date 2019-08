The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2019



ISIN Name



CA9607553042 WESTMINSTER RESOURCES LTD

KYG215841001 GREENWAY MNG GRP HD-00001

KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01