Die Gewinner des Grand Stevie Award werden am 19. Oktober im Hotel Andaz Vienna am Belvedere mit Trophäen ausgezeichnet

Die Nominierten der IBAs 2019 konnten sich nicht direkt für die Best of the IBA Awards bewerben. Die Gewinner wurden nach einem Punktesystem ermittelt, das auf der Gesamtzahl der in den IBAs gewonnenen Auszeichnungen basiert, wobei ein Gold-Stevie-Gewinn mit drei Punkten, ein Silver-Stevie-Gewinn mit zwei Punkten und ein Bronze-Stevie-Gewinn mit 1,5 Punkten verzeichnet wurden.

Die diesjährigen Stevie-Award-Gewinner in Gold, Silber und Bronze bei den International Business Awards wurden am 14. August bekannt gegeben. Die Gewinner der Best of the IBA Awards werden am 19. Oktober beim Bankett der 16. jährlichen International Business Awards im Andaz Vienna am Belvedere Hotel in Wien, Österreich, mit Grand-Stevie-Award-Trophäen ausgezeichnet.

Die Gewinner der Grand Stevie Awards 2019 sind:

Meist geehrtes Unternehmen: Das internationale Post- und Logistikunternehmen DP DHL Group , mit 86,5 Vergabepunkten für Stevie-Preisträger in Gold, Silber und Bronze, die von ihren Büros und Tochtergesellschaften in 32 Ländern eingereicht wurden. Dies ist der 11. Grand Stevie Award, den die DP DHL Group seit 2014 in einem der Stevie-Award-Wettbewerbe gewonnen hat.

Meistgeehrte Public Relations Agentur: LLYC , mit insgesamt 69,5 Vergabepunkten, die durch die mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichneten Stevie-Wettbewerbe im Namen von Kunden wie BBVA, Coca-Cola und Starbucks erzielt wurden. Das in Madrid ansässige globale Kommunikations- und Public-Affairs-Beratungsunternehmen gewann 2018 den Top 10 Grand Stevie Award.

Meistgeehrte Marketingagentur: Switching-Time , mit insgesamt 20 Punkten, die mit Gold-, Silber- und Bronz-Stevie-Gewinnern erzielt wurden, die hauptsächlich im Namen der Outdoor-Marke Columbia eingereicht wurden. Der Firmensitz der Agentur befindet sich in Shanghai, China.

Meistgeehrte Agentur für interaktive Dienste: Die XD Agency , mit 20,5 Punkten, die mit Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Winning-Einreichungen im Namen von Kunden wie Porsche und Red Bull erzielt wurden. Die in Atlanta, Georgia, USA, ansässige Agentur für strategische Kommunikation ist sehr auf Experience Design ausgerichtet. Die Agentur gewann auch den Grand Stevie für die am meisten ausgezeichnete Agentur für interaktive Dienste bei den American Business Awards 2019.

Top 10: Dies sind die besten Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Gewinner unter allen anderen Organisationen, die in den IBAs 2019 ausgezeichnet wurden. Sie werden auch mit Grand-Stevie-Award-Trophäen ausgezeichnet.

1. MSL, weltweit (66,5 Punkte)

2. IBM, weltweit (65)

3. ASDA'A BCW, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (59,5)

4. The Audacious Agency, Coombabah, QLD, Australien (37)

5. PT Petrokimia Gresik, Gresik, Indonesien (35,5)

6. (geteilt) Dell Technologies, weltweit (30)

Ooredoo, weltweit (30)

8. Dan Lok Education Inc., Vancouver, BC, Kanada (29)

9. (geteilt) Jeunesse Global, Lake Mary, FL, USA (24,5)

Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Thailand (24,5)

"Von allen herausragenden Organisationen und Leistungen, die unter den diesjährigen Rekordzahlen von IBA-Nominierungen anerkannt wurden, zeichnen sich diese 14 Organisationen durch die größte Bandbreite an Leistungen aus", sagte Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards. "Die Best of the IBA Awards sollen Unternehmen auszeichnen, die sich besonders stark für die Arbeit ihrer Mitarbeiter, das Engagement für ihre Kunden und ihr Innovationsgeist einsetzen, und wir freuen uns darauf, diese Unternehmen im Rahmen unserer Galaveranstaltung am 19. Oktober in Wien mit Grand-Stevie-Award-Trophäen zu feiern."

Die International Business Awards bieten eine Vielzahl von Kategorien, in denen Leistungen in allen Bereichen des Arbeitslebens anerkannt werden, darunter Management-Auszeichnungen, Auszeichnungen für neue Produkte, Marketing-Auszeichnungen, PR-Auszeichnungen, Auszeichnungen für Kundenservice, Website-Auszeichnungen und mehr.

Die Platzierungen der Stevie Awards in den IBAs 2019 in Gold, Silber und Bronze wurden durch die Durchschnittswerte von mehr als 250 Fachleuten weltweit im dreimonatigen Bewertungsverfahren bestimmt.

Weitere Informationen über die International Business Awards, einschließlich einer vollständigen Liste aller Stevie-Award-Gewinner im Wettbewerb 2019, finden Sie unter http://www.StevieAwards.com/IBA .

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen vergeben: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards, The International Business Awards, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service und die neuen Middle East Stevie Awards. Die Stevie-Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Unternehmen aus mehr als 70 Nationen. Die Stevies würdigen Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter http://www.StevieAwards.com .

