PubMatic setzt sein Engagement für transparente und betrugssichere digitale Markplätze fort

REDWOOD CITY, Kalifornien, Aug. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Anbieter digitaler Premium-Technologien PubMatic gibt bekannt, dass er von IAB Tech Lab die IVC-Zertifizierung (Integration Validation Compliance) für das Open Measurement SDK für Bildschirmanzeigeformate erhalten hat. Durch die Unterstützung dieser Initiative trägt PubMatic dazu bei, die In-App-Sichtbarkeit und Verifizierung zu verbessern, um Qualität und Vertrauen in dieses wachsende Medium zu fördern. Die Zertifizierung fügt sich in das fortgesetzte Engagement von PubMatic für die Implementierung von Qualitäts- und Transparenzinitiativen in der Branche ein, wie z. B. die App-ads.txt-Spezifikation von IAB Tech Lab, Sellers.JSON und Supply Chain Object.



Open Measurement SDK (OM SDK) ist die skalierbare Lösung von IAB Tech Lab für ein einziges SDK, das alle In-App-Sichtbarkeits- und -Verifizierungsfunktionen abdeckt. Es wurde entwickelt, um die Sichtbarkeitsmessung und Verifizierung durch Drittanbieter zu erleichtern, damit diese die Sichtbarkeit von Werbeanzeigen in mobilen App-Umgebungen messen können, ohne dafür ein eigenes SDK zu benötigen. Mit dieser Compliance-Zertifizierung setzt PubMatic weiterhin auf die Förderung effektiverer mobiler Werbung und hilft Werbekunden, das Potenzial mobiler Geräte zu nutzen.

"Bisher erforderte die Sichtbarkeitsmessung für mobile Apps die Integration der SDKs mehrerer Anbieter", erklärt Dennis Buchheim, Executive Vice President und General Manager bei IAB Tech Lab. "In-App-Messungen sind ein zunehmend wichtiges Thema, da die Nutzung mobiler Geräte weiter zunimmt. Unser Zertifizierungsprogramm bestätigt die Integrität der OM SDK-Implementierung eines Dienstleisters für Sichtbarkeitsmessungen und gibt den Käufern damit mehr Vertrauen in die Ergebnisse."

"Wir freuen uns, unsere OM SDK-Konformitätszertifizierung vom IAB Tech Lab bekannt geben zu können. Sie kommt zu einer wichtigen Zeit, in der das Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit von Messungen für mobile Apps von herausragender Bedeutung ist", so Mike Chowla, Senior Director, Product Management bei PubMatic. "Nach diesem Erfolg ist es entscheidend, dass wir das Wachstum im Bereich Programmatic Advertising durch höhere Transparenz beschleunigen, was wiederum zum Gesamterfolg unserer Kunden im Bereich In-App-Publishing und -Entwicklung beiträgt."

Weitere Informationen finden Sie unter www.pubmatic.com .

Über PubMatic

PubMatic bietet digitale Werbetechnologien für die Publishing-Branche und Entwickler hochwertiger Inhalte. Mit der PubMatic-Plattform können selbständige App-Entwickler und Herausgeber ihr digitales Werbegeschäft selbst steuern und maximieren. Der herausgeberorientierte Ansatz von PubMatic ermöglicht es den Werbetreibenden, ihre Investitionsrendite zu maximieren, indem sie ihre Zielgruppen in markensicheren, hochwertigen Umgebungen über verschiedene Werbeformate und Geräte hinweg erreichen und ansprechen. Seit 2006 hat PubMatic eine effiziente, globale Infrastruktur geschaffen und ist weiterhin führend bei Innovationen im Bereich Programmatic Advertising. PubMatic mit Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, betreibt weltweit 13 Niederlassungen und sechs Rechenzentren.

Pressekontakt:

North 6th Agency for PubMatic

212-334-9753

PubMatic@n6a.com