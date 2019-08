Vault CTMS vereinheitlicht durchgehende Informationen und Prozesse für mehr Transparenz während des Studienlebenszyklus

Immer mehr Unternehmen vereinheitlichen ihre globalen Daten, Inhalte und Prozesse im klinischen Betrieb mit Veeva Vault CTMS. In unter einem Jahr hat sich die Zahl der Kunden von Vault CTMS auf 50 verdoppelt, was den anhaltenden Branchentrend zeigt, die fortschrittliche Cloud-Anwendung von Veeva Systems (NYSE:VEEV) zur Verbesserung der Testleistung einzusetzen.

"CTMS ist ein hochkomplexes Gebiet, das seit Jahrzehnten durch fehlende Innovation aufgehalten wird", sagte Henry Galio, Senior Director von Veeva Vault CTMS. "Veeva Vault CTMS erfüllt den erheblichen Branchenbedarf an einer modernen Lösung, um Abläufe zu rationalisieren und Tests effizienter und effektiver durchzuführen."

Vault CTMS bietet Unternehmen eine vollständige Ressource für Studieninformationen, um während einer Studie schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. "Unser bisheriges CTMS war schwer zu konfigurieren und zu bedienen", sagte Eric Hanson, IT-Manager bei SCRI. "Veeva Vault CTMS ist ein modernes System, das leicht konfigurierbar ist und erweiterte Funktionen bietet, die uns ermöglichen, die Beteiligung des Studienteams zu erhöhen sowie Berichte zeitgerechter zu erhalten, während sie manuelle Prozesse ersetzen."

Vault CTMS ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite, der branchenweit ersten Suite von Anwendungen für EDC, Codierung, Datenmanagement, CTMS, eTMF und Studienstart auf einer einzigen Cloud-Plattform. Die Vault Clinical Suite hilft Unternehmen, Systemsilos zu beseitigen und klinisches Datenmanagement sowie klinischen Betrieb zu vereinheitlichen.

Des Weiteren kündigte Veeva neue Funktionen in Veeva Vault RIM für Medizinprodukte und Diagnose an. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung, um mehr zu erfahren.

Erfahren Sie mehr über Vault CTMS auf dem kommenden Veeva R&D Summit, vom 8. bis 10. September, in Philadelphia, PA. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/R&DSummit.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 775 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

