Pacific Drilling S.A (NYSE: PACD), eines der führenden Vertragsunternehmen für Tiefseebohrungen, gab heute bekannt, dass sein Chief Executive Officer, Bernie Wolford, an der Barclays CEO Energy-Power Conference in New York am Mittwoch, dem 4. September 2019 und an der 26. Oil Offshore-Jahreskonferenz von Pareto Securities in Oslo (Norwegen) am Mittwoch, dem 11. September 2019 teilnehmen wird. Wolfords Vortrag wird nach Abschluss der jeweiligen Veranstaltungen auf der Website von Pacific Drilling unter www.pacificdrilling.com zur Verfügung stehen.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

James Harris

Pacific Drilling S.A.

+713 334 6662

Investor@pacificdrilling.com

Ansprechpartner für Medien:

Amy Roddy

Pacific Drilling S.A.

+713 334 6662

Media@pacificdrilling.com