"Badische Neueste Nachrichten" zu Türkei/Russland:

"Die Moskauer Begegnung von Putin und Erdogan hatte vor allem ein Ziel: Sie demonstriert die unangefochtene Vormachtstellung Moskaus. Deutlich wird die neue russische Stärke im Nahen Osten am Beispiel der Türkei. Erdogans Möglichkeiten, auf Putin einzuwirken, sind gering. Trotz einer Abmachung zur Stabilisierung von Idlib rückt die syrische Armee mit russischer Hilfe in der Provinz vor. Die Türkei befürchtet eine neue Fluchtwelle. Bei Erdogans Besuch in Moskau sprach Putin nun zwar von "legitimen Interessen" der Türkei und "gemeinsamen Schritten", um die Lage zu beruhigen. Doch nur einen Tag später begannen neue Luftangriffe in der Nähe eines türkischen Militärpostens in Idlib."/yyzz/DP/nas

